Самый загадочный убийца США признал вину после свидетельствования своей сестры

Брайан Кобергер, которого называют самым загадочным убийцей в США, заключил сделку со следствием и признал свою вину после того, как его сестра Аманда дала показания против него. Об этом сообщает портал People.
Кобергер был осужден на пожизненный срок за убийство четырех студентов Университета Айдахо. Он признался в преступлении всего через несколько дней после получения списка свидетелей обвинения, в котором оказалась и его сестра.
По информации издания, это могло повлиять на его решение отказаться от основного судебного процесса и согласиться на сделку. Аманда Кобергер также была включена в список свидетелей защиты. Прокуратура, вероятно, решила привлечь ее на свою сторону, поскольку в 2014 году она обвиняла брата в краже ее мобильного телефона, что привело к официальным разбирательствам. Она была единственным родственником Кобергера в списке свидетелей обвинения.
Кобергер был признан виновным в убийстве четырех студентов Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, он ночью проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл и ее парень Итан Чапин, и напал на них с ножом. Его причастность была подтверждена следами ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления. Две другие студентки, проживавшие в том же доме, не пострадали.
Только 3 июля 2025 года Кобергер согласился на сделку со следствием и признал свою вину. По условиям сделки он не мог быть приговорен к смертной казни. 23 июля суд приговорил его к четырем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение и к 10 годам за кражу со взломом, говорится в материале.
Верховный суд штата Теннесси, США, назначил дату казни для 48-летней Кристы Пайк, которая в 1995 году в возрасте 18 лет вместе со своим бойфрендом убила 18-летнюю сокурсницу Коллин Слеммер. Преступление было совершено с особой жестокостью: жертву избили, а на груди вырезали пентаграмму.