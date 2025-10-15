Самый загадочный убийца США признал вину после свидетельствования своей сестры

Кобергер был признан виновным в убийстве четырех студентов Университета Айдахо в городе Москоу 13 ноября 2022 года. По версии обвинения, он ночью проник в дом, где находились Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл и ее парень Итан Чапин, и напал на них с ножом. Его причастность была подтверждена следами ДНК на ножнах ножа, найденного на месте преступления. Две другие студентки, проживавшие в том же доме, не пострадали.