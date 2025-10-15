Ричмонд
Прокуратура завершила расследование дела против экс-главы Махачкалы Сулейманова

Экс-мэру Махачкалы Магомеду Сулейманову предъявлены обвинения по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Дагестана завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова о получении взятки в размере 74,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Сулейманова», — говорится в сообщении.

Согласно материалам ведомства, экс-глава Махачкалы обвиняется по статье за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере. Дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бывшего заместителя главы Минобороны Павла Попова, которому предъявлен ряд обвинений, включая получение взятки и мошенничество.