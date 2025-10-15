Пригожин рассказал aif.ru, что Валерия выдвинута на три «Грэмми» сразу

«Для нас это большая радость. А ещё хорошая новость. Почему? Во-первых, это про музыку! Не про скандалы, разводы или интриги, а именно про музыку. А во-вторых, в лонг-лист “Грэмми” попала песня русской певицы Валерии на русском языке. И это большая удача. Самое главное, что я хочу сказать: команда, которая работала над альбомом, —потрясающая. Как мы туда попали? Композитор Энди Платон (автор аранжировки композиции. — Ред.), у которого более 1 000 000 000 стримов, подал свои работы с Валерией. Если вы послушаете этот музыкальный материал и оцените уровень его качества, то поймёте, что это попадание — неслучайное, правда. Самое главное, я хочу, чтобы вы понимали: мы сделали потрясающую работу. Дай бог, чтобы мы прошли дальше. Знаете, как правило, у победы много отцов, а у предвестника победы, если стараешься добиться успеха, много завистников. Люди могут помешать нашей радости как угодно, хоть анонимными письмами. Поэтому — как будет, так будет», — сообщил aif.ru Иосиф Пригожин.