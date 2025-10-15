Около 120 белорусских военных примут участие в учениях ОДКБ

Руководит белорусским контингентом на учениях заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Алексей Елфимов. «Белорусские миротворцы совершили перелет протяженностью более 4,6 тыс. км за 6 часов и успешно приземлились в Таджикистане, где нас встретили с традиционным гостеприимством. После разгрузки личный состав выдвинулся в район выполнения задач на полигон Фахрабад, — рассказал Алексей Елфимов. — Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады имеет богатый опыт участия в различных мероприятиях как на территории Беларуси, так и за рубежом, в странах — участницах ОДКБ. Личный состав неоднократно принимал участие в подобных учениях. Уверен, что наши миротворцы успешно справятся со всеми поставленными задачами в ходе учений».-0-