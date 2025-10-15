Хакер прямо из тюрьмы взломал ее систему и сократил сроки наказания заключенным

В Румынии хакер прямо из тюрьмы взломал систему исправительного учреждения и сократил сроки наказания заключенным. Об этом сообщает Digi24.
Летом осужденный мужчина был переведен в тюремную больницу, где, предположительно, подглядел логин и пароль администратора системы. Вернувшись в тюрьму, он воспользовался терминалом для заключенных, чтобы получить доступ к базе данных.
Хакер вернул деньги, потраченные заключенными, разрешил свидания и сократил сроки наказания. Это было замечено лишь осенью, когда выяснили, что суммы на счетах арестантов не уменьшились после покупок, передает Digi24.
Ранее француз ограбил с винтовкой торговый центр, чтобы попасть в тюрьму и встретиться со своим внуком. Он потребовал от кассира «кусок сыра “Эмменталь” и бутылку вина», после чего без сопротивления сдался правоохранителям.
В Германии заключенный пытался сбежать из тюрьмы в Вальдхайме, но переоценил свои возможности и застрял в колючей проволоке. Мужчина оказался в таком положении, что почти не мог двигаться. После инцидента парню оказали первую помощь и вернули обратно в камеру.