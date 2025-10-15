Хакер прямо из тюрьмы взломал ее систему и сократил сроки наказания заключенным

В Германии заключенный пытался сбежать из тюрьмы в Вальдхайме, но переоценил свои возможности и застрял в колючей проволоке. Мужчина оказался в таком положении, что почти не мог двигаться. После инцидента парню оказали первую помощь и вернули обратно в камеру.