Хакер прямо из тюрьмы взломал ее систему и сократил сроки наказания заключенным

В Румынии хакер прямо из тюрьмы взломал систему исправительного учреждения и сократил сроки наказания заключенным. Об этом сообщает Digi24.

В Румынии хакер прямо из тюрьмы взломал систему исправительного учреждения и сократил сроки наказания заключенным. Об этом сообщает Digi24.

Летом осужденный мужчина был переведен в тюремную больницу, где, предположительно, подглядел логин и пароль администратора системы. Вернувшись в тюрьму, он воспользовался терминалом для заключенных, чтобы получить доступ к базе данных.

Хакер вернул деньги, потраченные заключенными, разрешил свидания и сократил сроки наказания. Это было замечено лишь осенью, когда выяснили, что суммы на счетах арестантов не уменьшились после покупок, передает Digi24.

Ранее француз ограбил с винтовкой торговый центр, чтобы попасть в тюрьму и встретиться со своим внуком. Он потребовал от кассира «кусок сыра “Эмменталь” и бутылку вина», после чего без сопротивления сдался правоохранителям.

В Германии заключенный пытался сбежать из тюрьмы в Вальдхайме, но переоценил свои возможности и застрял в колючей проволоке. Мужчина оказался в таком положении, что почти не мог двигаться. После инцидента парню оказали первую помощь и вернули обратно в камеру.