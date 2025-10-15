«На Руси всегда так было»: Прохор Шаляпин рассказал, что думает о неравных браках

Прохор Шаляпин призвал россиян быть терпимыми и толерантными к возлюбленным, между которыми большая разница в возрасте. По словам артиста, неравные браки заключались во все времена, об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru».
— Даже если разница 20 лет, если девушка моложе, мужчина старше, в основном на Руси было всегда так, во времена дворян. Я ничего не пропагандирую, я за то, чтобы все люди жили так, как нравится. Мы должны быть более толерантными и учиться принимать людей такими, какие они есть. Ничего зазорного не вижу в разнице в возрасте, — заявил певец.
Шаляпин добавил, что, вместо осуждения, возлюбленным наоборот нужна поддержка, ведь в России, по его мнению, много одиноких людей.
— Если человек хочет с кем-то жить, а не может построить жизнь — с этим надо что-то делать, помогать. Сейчас сайты знакомств открываются, есть российские платформы. Уважать друг друга нужно и больше любви и света пропагандировать, — сказал артист.
Ранее Прохор Шаляпин удивил своих фанатов, опубликовав видео с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. На кадрах 41-летний певец лежит в обнимку в постели с 69-летней экс-женой. В 2013 году пара узаконила свои отношения, однако брак продлился всего полтора года, рассказал Life.ru.
Однако, после увлечения зрелыми дамами, певец внезапно признался в чувствах к стендап-юмористке Олесе Иванченко, которая моложе его на 12 лет, передает 360.ru.