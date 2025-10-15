Стало известно, что грозит взрослым, сажающим за руль автомобиля детей

Детям нельзя управлять автомобилем даже в присутствии родителей и даже на проселочных дорогах. Поэтому взрослые, которые посадили ребенка за руль для обучения вождению, нарушают правила, сообщил «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев.
— Родителю грозит штраф 30 тысяч рублей за передачу руля лицу, не имеющему прав на управление транспортным средством, Таких родителей могут также привлечь за ненадлежащее воспитание своих детей. В таком случае им грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей, — рассказал эксперт.
Он уточнил, что штраф могут наложить также и на подростка, управлявшего транспортным средством — до 15 тысяч рублей. В этом случае, оплата также может лечь на плечи родителей.
Ранее 360.ru сообщил, что в России на заднее стекло автомобиля можно клеить все что угодно, но, если на наклейках будут непристойные изображения или нецензурная лексика, автовладельца могут оштрафовать на 500−1000 рублей или отправить под административный арест за мелкое хулиганство.
Кроме того, за изменение выхлопных систем, нарушающее тишину, водителям грозит штраф 500 рублей. Однако в Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий увеличить штрафы до 30 тыс. рублей и автоматизировать фиксацию нарушений, передает телеканал «Царьград».