Стало известно, что грозит взрослым, сажающим за руль автомобиля детей

Ранее 360.ru сообщил, что в России на заднее стекло автомобиля можно клеить все что угодно, но, если на наклейках будут непристойные изображения или нецензурная лексика, автовладельца могут оштрафовать на 500−1000 рублей или отправить под административный арест за мелкое хулиганство.