В Красносулинском районе мужчина избил приятеля и украл 2700 рублей

В Красносулинском районе мужчину задержали по подозрению в грабеже.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в грабеже. Как установили правоохранители, преступление произошло во время распития спиртных напитков в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого последний оскорбил задержанного. В ответ 41-летний мужчина нанес знакомому несколько ударов по лицу и голове, после чего похитил у него 2700 рублей. Преступник объяснил свои действия желанием получить компенсацию за нанесенные оскорбления.

После хищения денежных средств злоумышленник скрылся с места преступления. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 2700 рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

