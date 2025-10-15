В Красносулинском районе мужчина избил приятеля и украл 2700 рублей

По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого последний оскорбил задержанного. В ответ 41-летний мужчина нанес знакомому несколько ударов по лицу и голове, после чего похитил у него 2700 рублей. Преступник объяснил свои действия желанием получить компенсацию за нанесенные оскорбления.