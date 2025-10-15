Почти по всей Украине ввели аварийные графики отключения электроэнергии

Практически по всей территории Украины ввели в работу аварийные графики отключения электроэнергии. Исключением лишь стала часть районов в Черниговской области. Об этом информирует Министерство энергетики государства в своем Telegram-канале в среду, 15 октября.
«Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах, кроме части Черниговской области, применены аварийные графики отключений», — следует из публикации в мессенджере.
Сообщается, что в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики также были введены аварийные приостановки подачи света. Кроме того, в отдельных населенных пунктах Черниговской области продолжают действовать почасовые графики отключения света.
Напомним, что 15 октября экстренно отключили подачу электроэнергии сразу в двух украинских регионах. Эти меры ввели в Киевской и Одесской областях.