Почти по всей Украине ввели аварийные графики отключения электроэнергии

Графики не действуют лишь в части Черниговской области.

Источник: Комсомольская правда

Практически по всей территории Украины ввели в работу аварийные графики отключения электроэнергии. Исключением лишь стала часть районов в Черниговской области. Об этом информирует Министерство энергетики государства в своем Telegram-канале в среду, 15 октября.

«Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах, кроме части Черниговской области, применены аварийные графики отключений», — следует из публикации в мессенджере.

Сообщается, что в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики также были введены аварийные приостановки подачи света. Кроме того, в отдельных населенных пунктах Черниговской области продолжают действовать почасовые графики отключения света.

Напомним, что 15 октября экстренно отключили подачу электроэнергии сразу в двух украинских регионах. Эти меры ввели в Киевской и Одесской областях.