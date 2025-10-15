Россиянам объяснили, когда мытье рук может навредить здоровью

Гигиена — залог здоровья, однако, важно не переборщить даже с мытьем рук, иначе можно сделать организм более уязвимым к микробам. О том, как правильно мыть руки, сообщила изданию «РИАМО» врач Вера Сережина.
— Антибиотики в составе мыла при постоянном применении приводят к невосприимчивости бактерий к этому антибиотику. Мыло перестает работать, бактерии действуют агрессивнее и вызывают трещины и микроповреждения на коже, куда легко проникают не только бактерии и вирусы, но и грибки, — объяснила доктор.
По словам эксперта, не стоит увлекаться и использованием антисептиков — при их слишком частом применении возможно развитие хронического дерматита. Также многие антисептики содержат спирт, который сильно сушит кожу.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что во время мытья руки следует тереть хотя бы 15- 20 секунд. При этом, вода из-под крана не должна быть слишком горячей. Хотя мы и привыкли слышать, что кипяток убивает бактерии и микробы, для мытья рук нужна теплая проточная вода.