Путин наградил Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Александр Маршал награжден госнаградой РФ за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» российского певца и музыканта Александра Маршала (Минькова). Соответствующее распоряжение глава государства подписал в среду, 15 октября 2025 года.

«Наградить орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Минькова Александра Витальевича», — говорится в подписанном указе.

Согласно документу, Александр Маршал был приставлен к государственной награде Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также плодотворную и многолетнюю деятельность в данной сфере.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» российского поэта-песенника и драматурга Юрия Энтина.