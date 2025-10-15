Путин наградил Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» российского певца и музыканта Александра Маршала (Минькова). Соответствующее распоряжение глава государства подписал в среду, 15 октября 2025 года.
«Наградить орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Минькова Александра Витальевича», — говорится в подписанном указе.
Согласно документу, Александр Маршал был приставлен к государственной награде Российской Федерации за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также плодотворную и многолетнюю деятельность в данной сфере.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» российского поэта-песенника и драматурга Юрия Энтина.