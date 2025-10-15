«Тревожность» и «договорнячок»: стали известны лидеры всенародного «Слова года»

Слова «тревожность», «договорнячок» и «кринж» занимают лидирующие позиции в категории «Всенародное слово» проекта «Слово года». Об этом в среду, 15 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе проекта.
В рамках голосования «Слово года — 2025» были опубликованы промежуточные результаты в категории «Всенародное слово». На первом месте находится «тревожность», которая получила наибольшее количество голосов — 25 процента. Наименьший интерес вызвало слово «любовь», собравшее всего 3 процента.
В голосовании участвовали десять слов. Второе место занял «договорнячок» с 17 процентами голосов, а третье — «кринж», который выбрали 12 процентов респондентов.
Также представлены слова «вера» (4 процента), «мир» (5 процентов), «надежда» (11 процентов), «ожидание» (11 процентов), «перемены» (7 процентов) и «победа» (5 процентов), передает РИА Новости.
В 2024 году Оксфордский словарь английского языка выбрал существительное года путем открытого голосования. Им стало выражение «брейнрот» (brain rot — прим. «ВМ»). «Искусственный интеллект» признан словом 2024 года в научной сфере.
В Государственном институте русского языка имени русского поэта Александра Сергеевича Пушкина также определили слово 2024 года. Им стала фамилия писателя.