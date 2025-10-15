Врач перечислил «тихие» сигналы рака молочной железы

Рак молочной железы заподозрить можно благодаря самодиагностике, ее рекомендуется делать всем женщинам. О симптомах, на которые важно обратить внимание, рассказал в беседе с «РИАМО» кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.
— Есть «тихие» сигналы, на которые стоит обратить внимание: появление уплотнения в груди или подмышке, утолщение и изменение структуры кожи покраснение или шелушение ареолы, выделения, локальная боль, — перечислил медик.
Врач добавил, что даже при одном из этих симптомов, следует незамедлительно обратиться к доктору и пройти медицинскую диагностику — современные технологии повышают точность выявления опухолей на ранних стадиях.
После 40 лет стандартом диагностики является маммография, которая проводится раз в два года. Женщинам более молодого возраста в качестве обследования назначают УЗИ, передает 360.ru.
Ранее Life.ru сообщил, что рак молочной железы бывает наследственным. Если хотя бы у кого-то в роду были злокачественные опухоли молочных желёз или яичников, женщина могла унаследовать генетическую мутацию и имеет повышенный риск развития рака.