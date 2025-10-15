Психолог дала советы по борьбе с осенней хандрой

Осеняя непогода, похолодание и увядание природы у многие ассоциируется с периодом хандры. Как побороть состояние усталости и апатии, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова.
— Избежать хандры поможет планирование и чувство контроля над ситуацией. Важно вести дневник задач, включая в планы встречи с друзьями и приятные мероприятия. Если вы чувствуете, что вам не нравится ваше состояние, хандра перетекает в апатию и депрессивное состояние — обратитесь за помощью, — советует эксперт.
Она также посоветовала придерживаться распорядка дня, высыпаться и окружить себя приятными ароматами: настроение поднимут корица, чабрец, ваниль, апельсин, уверена психолог.
Как писал сайт KP.RU, настроение человека динамично и может меняться. В период временной подавленности человек смотрит на мир через серую призму, с мрачным и пессимистичным взглядом на все. Но все же осенняя хандра и депрессия — это разные вещи. Важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не о временной хандре.