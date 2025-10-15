Психолог дала советы по борьбе с осенней хандрой

Как писал сайт KP.RU, настроение человека динамично и может меняться. В период временной подавленности человек смотрит на мир через серую призму, с мрачным и пессимистичным взглядом на все. Но все же осенняя хандра и депрессия — это разные вещи. Важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не о временной хандре.