Курс на совместные проекты. В Минске прошла встреча профсоюзных вузов Беларуси и Китая

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси состоялась встреча с делегацией Китайского университета трудовых отношений. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Стороны выразили общую заинтересованность совместно работать в подготовке и переподготовке профсоюзных кадров и актива двух стран, обмене лучшими практиками, совершенствовании системы профессионального обучения, проведении исследований в сфере трудовых и социальных отношений.
Кроме того, делегации обсудили широкий круг вопросов. «Профсоюзные вузы двух стран являются компетентными и авторитетными научными площадками и позволяют национальным профцентрам вырабатывать решения, которые необходимо применять в законодательстве о труде и об охране труда. На встрече этим направлениям работы было уделено особое внимание. Также стороны обсудили возможность расширения программ академических обменов и взаимодействия профессорско-преподавательских составов», — рассказали в пресс-службе.
Заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев отметил, что профсоюзные альма-матер двух стран активно взаимодействуют еще с 2008 года и за это время сделано немало. Между тем сегодня стороны видят резервы для наращивания масштабов сотрудничества. «В условиях стратегического партнерства между Беларусью и Китаем профсоюзы двух стран стремятся к более плотному взаимодействию по всем вопросам. Профсоюзные университеты имеют огромный накопленный опыт и используют передовые практики, которыми следует активно обмениваться», — добавил Вадим Грачев.
Делегация китайского профсоюзного вуза во главе с его вице-президентом Вэнь Сяои прибыла в Беларусь еще в начале этой недели, и ряд совместных мероприятий по обмену опытом уже состоялся. «В нашем университете есть Центр охраны труда, и он очень заинтересовал наших китайских коллег. Для профсоюзов Китая тоже крайне актуальна тема обеспечения здоровых, безопасных условий труда. Мы договорились, что уже в ближайшее время обменяемся наработками по этому направлению. Также достигнуты договоренности о цикле лекций профсоюзных ученых Китайского университета трудовых отношений, которые расскажут о своих лучших практиках. Мы, безусловно, также поделимся опытом по направлениям профсоюзной работы», — рассказал ректор Международного университета «МИТСО» Владимир Поздняков.
Уже в ближайшей перспективе стороны намерены организовать краткосрочные курсы для профсоюзных активистов в формате зимних и летних школ. А новым вектором сотрудничества станет проведение совместных исследований в сфере социально-трудовых отношений. «На перспективу запланирован цикл совместных научных исследований в области трудового права. Нам есть чему поучиться друг у друга, учитывая, что многие передовые практики могут быть применены как в Беларуси, так и Китае», — резюмировал Владимир Поздняков.
Учредителем китайского вуза выступает Всекитайская федерация профсоюзов. Это учебное заведение является научно-образовательным центром профсоюзов Поднебесной и, по сути, аналогом Международного университета ФПБ «МИТСО».-0-