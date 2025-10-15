Курс на совместные проекты. В Минске прошла встреча профсоюзных вузов Беларуси и Китая

Делегация китайского профсоюзного вуза во главе с его вице-президентом Вэнь Сяои прибыла в Беларусь еще в начале этой недели, и ряд совместных мероприятий по обмену опытом уже состоялся. «В нашем университете есть Центр охраны труда, и он очень заинтересовал наших китайских коллег. Для профсоюзов Китая тоже крайне актуальна тема обеспечения здоровых, безопасных условий труда. Мы договорились, что уже в ближайшее время обменяемся наработками по этому направлению. Также достигнуты договоренности о цикле лекций профсоюзных ученых Китайского университета трудовых отношений, которые расскажут о своих лучших практиках. Мы, безусловно, также поделимся опытом по направлениям профсоюзной работы», — рассказал ректор Международного университета «МИТСО» Владимир Поздняков.