Путин подписал закон о запрете автоматически снимать плату за онлайн-подписки

Кроме того, поставщик обязан обеспечить возможность принятия такого отказа, включая электронную форму. Это поможет предотвратить несанкционированное автоматическое списание средств за онлайн-подписки. Документ предполагает, что если потребитель удалит реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса, сервис не сможет продолжать списания с этих счетов.