Путин подписал закон о запрете автоматически снимать плату за онлайн-подписки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает несанкционированное автоматическое списание средств за онлайн-подписки. Соответствующий документ в среду, 15 октября, появился на официальном сайте опубликования правовых актов.

Документ запрещает поставщикам услуг использовать для получения регулярных платежей банковские реквизиты или данные электронных платежных систем, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от использования при расчетах с ним.

Это касается услуг, предоставляемых по абонентскому договору в интернете с использованием веб-сайта, информационной системы или программного обеспечения для компьютеров.

Кроме того, поставщик обязан обеспечить возможность принятия такого отказа, включая электронную форму. Это поможет предотвратить несанкционированное автоматическое списание средств за онлайн-подписки. Документ предполагает, что если потребитель удалит реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса, сервис не сможет продолжать списания с этих счетов.

Этот закон еще 8 октября одобрил Совет Федерации. Продавец должен обеспечить возможность отказа потребителя от использования ранее предоставленных реквизитов банковского счета или данных электронных средств платежа, включая возможность сделать это в электронной форме.