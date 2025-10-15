Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о запрете списания денег за подписки без согласия

Норма вступает в силу 1 марта 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, нормы которого не позволяют сервисам несанкционированно автоматически списывать плату за онлайн-подписки.

В частности, это касается услуг, которые оказываются пользователю на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта, информационной системы или программы для ЭВМ.

Документ, размещенный на сайте опубликования правовых актов, запрещает поставщикам онлайн-услуг использовать для списания денег реквизиты банковского счета или данные об электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее, однако отказал в использовании их при расчетах.

Кроме того, исполнитель будет обязан принять такой отказ, в том числе в электронной форме.

Таким образом, если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис утратит право продолжать списывать с них деньги. По мнению авторов инициативы, это позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание средств за онлайн-подписки.

Закон вступает в силу 1 марта 2026 года.

Напомним, в конце сентября Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий автоматическое списание средств за онлайн-подписки без явного согласия потребителя.