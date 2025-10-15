Путин подписал закон о запрете списания денег за подписки без согласия

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, нормы которого не позволяют сервисам несанкционированно автоматически списывать плату за онлайн-подписки.
В частности, это касается услуг, которые оказываются пользователю на основании абонентского договора в интернете с использованием сайта, информационной системы или программы для ЭВМ.
Документ, размещенный на сайте опубликования правовых актов, запрещает поставщикам онлайн-услуг использовать для списания денег реквизиты банковского счета или данные об электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее, однако отказал в использовании их при расчетах.
Кроме того, исполнитель будет обязан принять такой отказ, в том числе в электронной форме.
Таким образом, если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис утратит право продолжать списывать с них деньги. По мнению авторов инициативы, это позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание средств за онлайн-подписки.
Закон вступает в силу 1 марта 2026 года.
Напомним, в конце сентября Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий автоматическое списание средств за онлайн-подписки без явного согласия потребителя.