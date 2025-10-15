Путин подписал закон о запрете списания денег за подписки без согласия

Таким образом, если потребитель удалит из личного кабинета или приложения онлайн-сервиса реквизиты своей банковской карты или электронного кошелька, сервис утратит право продолжать списывать с них деньги. По мнению авторов инициативы, это позволит пресечь несанкционированное автоматическое списание средств за онлайн-подписки.