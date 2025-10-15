Ричмонд
Путин наградил артиста Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Александр Маршал удостоился ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за многолетнюю плодотворную деятельность.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин подписал указ и наградил Александра Маршала (Минькова) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Наградить орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Минькова Александра Витальевича — артиста, город Москва», — сказано в указе.

Александр Маршал удостоился соответствующей награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Александр Маршал родился в 1957-м в Краснодарском крае. В 1987—1998 годах входил в состав рок-группы «Парк Горького». С 2015-го ведет программу «Легенды армии». Является заслуженным артистом РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского.