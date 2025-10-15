Bild: В Финляндии подготовили бункеры, которые вместят почти все население страны

Финляндия, в отличие от остальных стран Европы, продолжила обустраивать новые бункеры после массового отказа от этой практики во второй половине XX века. Сейчас в стране их более 50,5 тысячи — там можно разместить почти все население скандинавской республики. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.
Это число бомбоубежищ позволяет укрыться 4,8 миллиона человек — при том, что все население Финляндии составляет 5,6 миллиона. Один из бункеров в Хельсинки расположен на глубине 20 километров и способен вместить порядка шести тысяч горожан. Сейчас этот объект активно используется в качестве тренажерного зала и подземной автомобильной стоянки.
Финская армия в то же время столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией. Так, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно.
К началу потенциальной войны готовятся и в Германии. Так, там обновили специальную брошюру с советами при наступлении чрезвычайных ситуаций обновили, добавив в нее пункты с инструкциями о том, как вести себя в случае военного конфликта.