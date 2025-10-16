В Калининградской области увеличились зарплаты дворников

Самый заметный рост зафиксирован в Ленинградской области, где среднее зарплатное предложение увеличилось на 31 процент и составило 75 тысяч рублей в месяц — это самый высокий показатель по Северо-Западному федеральному округу. Повышение ставок связано с увеличением объемов уборочных работ и круглогодичными контрактами в новых жилых кварталах.