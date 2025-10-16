В Калининградской области увеличились зарплаты дворников

В Калининградской области в этом году увеличились зарплаты дворников. Об этом сообщает сервис «Авито Работа».
По данным исследования, средняя предлагаемая зарплата составила 31,6 тысяч рублей, увеличившись на 5 процентов. Несмотря на умеренные темпы роста, регион сохраняет стабильный уровень оплаты за счет постоянного спроса на уборку прибрежных территорий и сезонной занятости.
Самый заметный рост зафиксирован в Ленинградской области, где среднее зарплатное предложение увеличилось на 31 процент и составило 75 тысяч рублей в месяц — это самый высокий показатель по Северо-Западному федеральному округу. Повышение ставок связано с увеличением объемов уборочных работ и круглогодичными контрактами в новых жилых кварталах.