В Калининградской области увеличились зарплаты дворников

Самый заметный рост зафиксирован в Ленинградской области.

Источник: Reuters

В Калининградской области в этом году увеличились зарплаты дворников. Об этом сообщает сервис «Авито Работа».

По данным исследования, средняя предлагаемая зарплата составила 31,6 тысяч рублей, увеличившись на 5 процентов. Несмотря на умеренные темпы роста, регион сохраняет стабильный уровень оплаты за счет постоянного спроса на уборку прибрежных территорий и сезонной занятости.

Самый заметный рост зафиксирован в Ленинградской области, где среднее зарплатное предложение увеличилось на 31 процент и составило 75 тысяч рублей в месяц — это самый высокий показатель по Северо-Западному федеральному округу. Повышение ставок связано с увеличением объемов уборочных работ и круглогодичными контрактами в новых жилых кварталах.