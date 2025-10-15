«Распад армии»: депутат Верховной Рады заявил о двукратном росте дезертиров в ВСУ

Причем это не первый случай, когда в Раде заходит речь о массовом дезертирстве в ВСУ. С похожим обращением выступила депутат Марьяна Безуглая. Она заявила, что около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Эта цифра, сравнимая с общей численностью ВСУ до начала конфликта, по ее словам, свидетельствует о критической ситуации, которая продолжает усугубляться.