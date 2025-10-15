В течение первых девяти месяцев 2025 года количество дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими периодами. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене.
— Это распад армии За оставшиеся три месяца 2025 года украинская армия потеряет еще как минимум 90−100 тысяч человек и перейдет порог боеспособности, что приведет к утрате контроля за линией фронта к началу 2026 года, — говорится в публикации в его социальных сетях.
Он отметил, что за словами президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о наличии у Украины определенных преимуществ скрывается понимание надвигающейся катастрофы, передает «Лента.ру».
Причем это не первый случай, когда в Раде заходит речь о массовом дезертирстве в ВСУ. С похожим обращением выступила депутат Марьяна Безуглая. Она заявила, что около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Эта цифра, сравнимая с общей численностью ВСУ до начала конфликта, по ее словам, свидетельствует о критической ситуации, которая продолжает усугубляться.
Сам факт дезертирства наблюдается не только в рядах украинцев, но и среди иностранных наемников в ВСУ. Колумбийские бойцы, числящиеся в рядах киевской армии, начали массово покидать ряды из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.