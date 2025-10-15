Люди живут в фурах. Водители большегрузов по семь суток стоят в очередях на белорусско-польской границе

Еще один белорусский водитель тоже ждет выезда уже больше семи суток. «В Брестском районе живу, и мне чуть полегче. Чем занимаются ребята, особенно поляки, кто приезжает сюда, вообще непонятно. Знакомый живет все это время в кабине фуры. В политику я вникать не хочу, тут у каждого свои взгляды, но как-то договариваться надо», — уверен он.