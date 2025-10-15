Люди живут в фурах. Водители большегрузов по семь суток стоят в очередях на белорусско-польской границе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водители большегрузов по семь суток стоят в очередях на белорусско-польской границе. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
С момента открытия границы в белорусском пункте пропуска «Козловичи» электронная очередь значительно выросла. Выезда из Беларуси водители вынуждены ждать около недели.
Один из водителей грузовика рассказал, что выезда ожидает с 7 октября. «Сейчас поляки принимают 400 машин, но принимали по 600 машин в сутки (до закрытия границы. — Прим. БЕЛТА)», — отметил мужчина.
Еще один белорусский водитель тоже ждет выезда уже больше семи суток. «В Брестском районе живу, и мне чуть полегче. Чем занимаются ребята, особенно поляки, кто приезжает сюда, вообще непонятно. Знакомый живет все это время в кабине фуры. В политику я вникать не хочу, тут у каждого свои взгляды, но как-то договариваться надо», — уверен он.
Некоторые поляки все эти дни остаются переждать в Беларуси, а кто-то решается уехать домой через пункт пропуска «Брест» на легковом авто. Когда же подходит электронная очередь большегруза, приходится снова возвращаться.
Польский водитель поделился с журналистами, что оформление на белорусской стороне проходит быстро. «Наши задерживают. Я только выгружаю и еду назад, и то надо в очереди ждать. Я машину оставляю на парковке и домой еду легковушкой», — рассказал он.
Образовавшийся коллапс Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в Польше воспринимает остро, пытается как-то повлиять на действия своих властей. Ее представители обратились к правительству с требованием урегулировать кризис на границе. В обращении указано, что после 13-дневного прекращения движения польские перевозчики оказались в крайне сложной оперативной, финансовой и гуманитарной ситуации.
«Перевозчики стоят, ожидают. Польская таможня работает легкими темпами. Вроде бы все сидят на местах, работают, но движения никакого. За все годы, что я работаю, такого не видел. Для чего своих же, так скажем, перевозчиков наказывают рублем?» — не понимает один из водителей в очереди.
«К нам (в Беларусь. — Прим. БЕЛТА.) мы заезжаем быстро. А в сторону Польши — нет. Хотелось бы, чтобы поляки лучше работали, поживее», — выразил желание водитель фуры.
Начальник таможенного поста «Козловичи» Иван Демичев отметил, что объемы приема грузовых транспортных средств польской стороной остаются на низком уровне на протяжении всего времени после решения Польши снова возобновить работу на польско-белорусской границе. «В среднем контролирующие органы сопредельной стороны работают на 25−30% от имеющихся возможностей. Тем временем очередь грузовых транспортных средств на выезд из Беларуси с каждым днем увеличивается», — добавил он. -0-