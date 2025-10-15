«Вернулось на круги своя»: принц Гарри сорвал примирение с королем Карлом III

Герцог Сассекский принц Гарри сорвал наметившееся примирение со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, лично отправив письмо главе Министерства внутренних дел Соединенного Королевства Шабане Махмуд. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, принц Гарри попросил Махмуд провести новую оценку угроз, с которыми тот сталкивается, и подумать над возвращением ему государственной охраны. Он был лишен этой защиты в 2020 году после того, как отошел от королевских обязанностей. Окружение британского монарха негативно отреагировало на шаг герцога, сочтя этот поступок крайне неуместным. Они считают, что это испортило возможную оттепель в отношениях принца Гарри с Карлом III.
— Для короля ситуация только усложнилась. Никакой пользы от этого не будет. Все вернулось на круги своя, — говорится в материале.
Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-хаусе, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака. Принц Гарри после встречи с отцом рассказал, что тот чувствует себя хорошо.