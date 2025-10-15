«Вернулось на круги своя»: принц Гарри сорвал примирение с королем Карлом III

По данным журналистов, принц Гарри попросил Махмуд провести новую оценку угроз, с которыми тот сталкивается, и подумать над возвращением ему государственной охраны. Он был лишен этой защиты в 2020 году после того, как отошел от королевских обязанностей. Окружение британского монарха негативно отреагировало на шаг герцога, сочтя этот поступок крайне неуместным. Они считают, что это испортило возможную оттепель в отношениях принца Гарри с Карлом III.