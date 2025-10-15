Ричмонд
Сенат США в девятый раз отклонил проект о финансировании правительства

Законопроект республиканцев о финансировании правительства США вновь не смог набрать достаточное количество голосов.

Источник: Комсомольская правда

Сенат Конгресса Соединенных Штатов в девятый раз отклонил законопроект о финансировании правительства США, представленный республиканской партией. Об этом сообщает телеканал C-SPAN, который вел трансляцию заседания.

Согласно результатам заседания, инициатива в очередной раз не смогла набрать необходимые 60 голосов для возобновления работы американского правительства, деятельность которого в настоящий момент частично приостановлена.

Всего документ поддержал 51 член верхней палаты Конгресса. При этом против принятия законопроекта выступили 44 сенатора.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Punchbowl News, что в настоящий момент администрация президента США Дональда Трампа готовится к масштабному и затяжному шатдауну. Напомним, что американское правительство частично прекратило свою работу в полночь 1 октября по местному времени.

