Дела Гозмана и Трояновой поступили во Второй западный окружной военный суд

Также в суд поступило дело в отношении актрисы Яны Трояновой*. Установлено, что в июне 2024 года, находясь за рубежом, Троянова* в интервью одному из медиа сделала заявление, выражающее враждебно-ненавистническое отношение к русским. Запись была размещена в открытом доступе на видеохостинге. Артистке предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК Российской Федерации (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия).