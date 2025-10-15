Дела Гозмана и Трояновой поступили во Второй западный окружной военный суд

Второй западный окружной военный суд зарегистрировал уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана* и актрисы Яны Трояновой*.
Гозману*предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
По данным следствия, находясь за пределами страны, Гозман* дал интервью зарубежному СМИ, в котором содержались признаки призывов к терактам на территории РФ и пропаганды терроризма.
Ранее он уже был заочно осуждён за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Тогда Гозмана* приговорили к 8,5 годам лишения свободы.
Также в суд поступило дело в отношении актрисы Яны Трояновой*. Установлено, что в июне 2024 года, находясь за рубежом, Троянова* в интервью одному из медиа сделала заявление, выражающее враждебно-ненавистническое отношение к русским. Запись была размещена в открытом доступе на видеохостинге. Артистке предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК Российской Федерации (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия).
Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная о двукратном привлечении к административной ответственности за нарушения в статусе иноагента, не представила требуемые отчёты о своей деятельности.
Троянова* объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон ужесточающий уголовную ответственность иностранных агентов.
* Признаны в России иноагентами и внесены в реестр террористов и экстремистов.