Путин утвердил концепцию миграционной политики России до 2030 года

Результатом миграционной политики должно стать снижение числа незаконных мигрантов и преступлений. Реализация концепции поручена федеральным и региональным органам исполнительной власти. Они должны разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий по реализации положений миграционной политики до конца 2025 года.