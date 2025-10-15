Ричмонд
Гуцан и Краснов вошли в состав Совета по противодействию коррупции

Гуцан и Краснов вошли в Совет при президенте по противодействию коррупции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов включены в состав Совета при президенте по противодействию коррупции, соответствующий указ российского лидера Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«Внести в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета следующие изменения… в состав Совета включить Гуцана А. В. — генерального прокурора РФ… Позицию Краснов И. В. — генеральный прокурор РФ заменить позицией — Краснов И. В. — председатель Верховного суда РФ», — говорится в документе.

Кроме того, Гуцан, согласно указу, включен в состав президиума Совета.

