Предок больших птиц: останки одного из древнейших динозавров нашли в Аргентине

Палеонтологи обнаружили на северо-западе Аргентины останки одного из самых древних динозавров на Земле — получивший название Anteavis crurilongus образец жил около 230 миллионов лет. Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета по научным и техническим исследованиям страны.
Название динозавра означает «предок длинноногих птиц», что отсылает на его непропорциональные относительно тела конечности. Он имел длину порядка 1,6 метра и весил немного более восьми килограммов. Глава экспедиции Рикардо Мартинес сказал, что это животное «было размером с индейку, но с хвостом». Он добавил, что на момент смерти ему было около 12 лет. Эксперт также обратил внимание на длину большой берцовой кости динозавра, которая отличает его от других ящеров той эпохи.
— Геолог Карина Коломби объяснила, что Anteavis жил в среде, сильно отличающейся от сегодняшней. Регион был частью суперконтинента Пангея, с теплым и засушливым климатом, обширными саваннами и растительностью, состоящей из хвойных деревьев, пальм и папоротников. Anteavis был двуногим, плотоядным и небольшого размера, что позволяло ему проворно передвигаться среди растительности, — передает La Derecha Diario.
Почти полностью сохранившийся скелет неизвестного ранее вида ихтиозавра юрского период ранее нашли на побережье в британском Дорсете. Обнаруженная морская рептилия, достигавшая около трех метров в длину, получила название Xiphodracon goldencapensis, что можно перевести как «мечевидный дракон».