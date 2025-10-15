Предок больших птиц: останки одного из древнейших динозавров нашли в Аргентине

Название динозавра означает «предок длинноногих птиц», что отсылает на его непропорциональные относительно тела конечности. Он имел длину порядка 1,6 метра и весил немного более восьми килограммов. Глава экспедиции Рикардо Мартинес сказал, что это животное «было размером с индейку, но с хвостом». Он добавил, что на момент смерти ему было около 12 лет. Эксперт также обратил внимание на длину большой берцовой кости динозавра, которая отличает его от других ящеров той эпохи.