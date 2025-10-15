«Торчат ребра, глаза впали»: Погребняк заявила о тяжелых проблемах со здоровьем

— Вы не представляете, как я сейчас выгляжу. У меня и так худые ноги, они просто исчезли. У меня торчат ребра, у меня глаза впали. Я ходячий скелет. Отвратительный вид. И самое главное, даже перед диагностикой я воду не могу попить. Ничего попить не могу. И сейчас записываю это аудио. Мне это дается очень тяжело. Мне просто хочется лечь и не вставать, — добавила модель.