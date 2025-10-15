Россиянка утонула в море в Таиланде

Россиянка утонула во время купания на одном из пляжей острова Пхукет в Таиланде. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в генеральном консульстве России на Пхукете.
— У нас есть информация о смерти россиянки 1992 года рождения, которая утонула в море у одного из пляжей Пхукета 12 октября, — приводит информацию от консульства РИА Новости.
В настоящее время проводятся процедуры по оформлению документов для репатриации тела погибшей.
Это уже второй такой случай за сутки. По данным Telegram-канала Mash, военный прокурор из Хабаровска утонула на глазах у сына во время сильного волнения на море в Таиланде. Женщине было 37 лет. Однако официального подтверждения смерти не поступало.
До этого туристов в Турции, Египте и Таиланде предупредили о смертельно опасных масках для плавания. В них трудно дышать, протекает вода, а из-за неправильного выхода воздуха запотевает маска — можно надышаться углекислым газом и потерять сознание прямо в море.
До этого турист-подросток утонул в Адриатическом море, упав с матраса в воду на глазах у своего отца. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь, полиция и карабинеры.