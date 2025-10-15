Вторую бесплатную попытку ЭКО могут начать предоставлять в Беларуси с 2026 года

Врач отметил, что ЭКО на бюджетной основе — очень востребованная мера поддержки. «В настоящее время рассматривается вопрос о том, что вторая попытка экстракорпорального оплодотворения тоже будет предоставляться бесплатно. Я думаю, это станет возможным в следующем, 2026 году. Сейчас вносятся изменения в законодательство, просчитывается материальная нагрузка. После окончания этих процессов процедура будет запущена», — рассказал Дмитрий Лазарь.