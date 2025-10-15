Ричмонд
Путин поручил правительству корректировать концепцию миграционной политики

Правительство будет своевременно корректировать концепцию миграционной политики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечивать своевременную корректировку концепции миграционной политики РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026−2030 годы.

«Правительству Российской Федерации: а) обеспечить реализацию концепции; б) утвердить до 31 декабря 2025 года план мероприятий по реализации концепции; в) осуществлять контроль за реализацией концепции и обеспечивать ее вневременную корректировку», — говорится в документе.