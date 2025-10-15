В военный суд поступили дела актрисы Трояновой* и политика Гозмана*

По данным прокуратуры, Троянова* летом прошлого года, придерживаясь антироссийских взглядов и негативно оценивая проведение спецоперации, дала интервью, в котором содержались высказывания, формирующие враждебное отношение к русским и оправдывающие насилие против них. Кроме того, с апреля по сентябрь текущего года Троянова*, зная о привлечении к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагентов, умышленно не предоставляла отчёты о своей активности в Министерство юстиции России.