Давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на миграцию

В концепции отмечается, что действия отдельных зарубежных стран, а также общемировые миграционные тенденции и геополитическая ситуация не привели к заметным изменениям в характере и объеме миграции в Россию. «Общемировые тенденции миграционных процессов, геополитическая ситуация, политическое и экономическое давление некоторых иностранных государств на Российскую Федерацию не оказали существенного влияния на структуру миграционных потоков в Российскую Федерацию», — говорится в тексте документа.