Давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на миграцию

Внешнее давление не стало серьезным фактором миграции.

В концепции отмечается, что действия отдельных зарубежных стран, а также общемировые миграционные тенденции и геополитическая ситуация не привели к заметным изменениям в характере и объеме миграции в Россию. «Общемировые тенденции миграционных процессов, геополитическая ситуация, политическое и экономическое давление некоторых иностранных государств на Российскую Федерацию не оказали существенного влияния на структуру миграционных потоков в Российскую Федерацию», — говорится в тексте документа.

В концепции также подчеркивается, что на фоне сохраняющегося внешнего давления Россия продолжает реализовывать собственную миграционную политику, направленную на обеспечение национальных интересов в сфере демографии, экономики и трудовых ресурсов. В документе содержатся положения о совершенствовании механизмов приема иностранных граждан, интеграции мигрантов, а также о поддержании внутренней безопасности страны.