Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026−2030 годы

С 1 сентября в столице всех иностранных работников обязали подтверждать свое местоположение с помощью специального мобильного приложения, через которое информация о геолокации будут фиксироваться и проверяться. Кроме того, для каждого мигранта создали персональную карту с QR-кодом. С ее помощью сотрудники правоохранительных органов могут быстро получать информацию о владельце.