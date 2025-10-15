Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026−2030 годы

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики страны на 2026−2030 годы. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 15 октября.
Путин поручил Правительству России обеспечить реализацию концепции, утвердить план мероприятий по ней до 31 декабря, контролировать процесс реализации и своевременно его корректировать, а также каждый год представлять ему доклад, посвященный работе в этом направлении. Документ доступен на официальном сайте опубликования правовых актов.
С 1 сентября в столице всех иностранных работников обязали подтверждать свое местоположение с помощью специального мобильного приложения, через которое информация о геолокации будут фиксироваться и проверяться. Кроме того, для каждого мигранта создали персональную карту с QR-кодом. С ее помощью сотрудники правоохранительных органов могут быстро получать информацию о владельце.
9 октября правительство России существенно сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства на 2026 год. Согласно распоряжению кабинета министров, в следующем году выдадут всего 3802 разрешения, которые распределят по регионам страны.