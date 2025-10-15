В Шереметьево опровергли сообщения о коллапсе в аэропорту

Отмечается, что все процедуры по обслуживанию пассажиров внутренних и международных рейсов осуществляются в штатном режиме, скопления людей в залах ожидания отсутствуют. В период с 14:30 до 15:00 по московскому времени на прилетевших рейсах наблюдалось кратковременное увеличение пассажиропотока у зоны паспортного контроля — в указанный промежуток времени прибыло шесть международных рейсов, доставивших в общей сложности 1876 человек. При этом максимальное время ожидания перед паспортным контролем не превысило 40 минут, что соответствует регламентным требованиям.