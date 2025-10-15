Ричмонд
Динамика въезжающих в Россию и выезжающих из нее мигрантов стабильна

Президент России Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики страны на 2026−2030 годы, согласно которой потоки въезжающих и выезжающих иностранцев вернулись к допандемийному уровню. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 15 октября.

Миграция вернулась к допандемийному уровню.

В документе отмечается, что ситуация с международной миграцией стабилизировалась после пандемии коронавируса. «В настоящее время динамика въезжающих в Российскую Федерацию и выезжающих из Российской Федерации иностранных граждан относительно стабильна и вернулась к допандемийным значениям», — говорится в тексте концепции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВсе данные иностранцев в России переводят в «цифру».

Новая концепция определяет приоритеты и задачи миграционной политики России на ближайшие пять лет. Среди ключевых направлений — совершенствование порядка трудовой миграции, обеспечение интеграции иностранных граждан, а также повышение эффективности контроля за пребыванием мигрантов. Власти намерены усилить меры по обеспечению безопасности и защите прав как граждан России, так и мигрантов, прибывающих в страну.