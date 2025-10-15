Динамика въезжающих в Россию и выезжающих из нее мигрантов стабильна

Новая концепция определяет приоритеты и задачи миграционной политики России на ближайшие пять лет. Среди ключевых направлений — совершенствование порядка трудовой миграции, обеспечение интеграции иностранных граждан, а также повышение эффективности контроля за пребыванием мигрантов. Власти намерены усилить меры по обеспечению безопасности и защите прав как граждан России, так и мигрантов, прибывающих в страну.