Потребность в иностранных работниках в России сохранится до 2030 года

Концепция миграционной политики: рост числа мигрантов в РФ сохранится до 2030 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Рост числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию сохранится до 2030 года, что обусловлено потребностью в иностранных работниках, говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026−2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным.

«В то же время фиксируется рост численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в том числе из государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим въезда. В перспективе до 2030 года данная тенденция будет сохраняться, обусловливая необходимость удовлетворения потребности российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», — говорится в документе.