В РФ будут принимать меры против формирования этнических анклавов

Новая концепция миграционной политики России нацелена на борьбу с этническими анклвавами.

В России власти будут целенаправленно бороться с формированием этнических анклавов иностранцев на территории населенных пунктов страны. Такие меры отдельно обозначены в подписанной президентом РФ Владимиром Путиным новой Концепции миграционной политики на 2026−2030 гг.

Текст документа опубликован на официальном сайте правительства. Из документа следует, что против маргинализации приезжающих мигрантов будут целенаправленно бороться. В частности, особое внимание планируется уделить адаптации приезжих и развитию необходимой ля этого инфраструктуры.

«Формирование и развитие инфраструктуры, обеспечивающей содействие адаптации иностранных граждан, включая принятие органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления мер, препятствующих возникновению пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов и маргинализации находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц, приобретших гражданство РФ», — указано в документе.

Ранее Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на 2026−2030 годы. Документ определяет основные задачи в сфере регулирования миграционных процессов в России.

В концепции сказано, что власти России намерены оказать содействие в переезде в страну для иностранных граждан, которые разделяют традиционные ценности РФ.