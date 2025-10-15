Путин подписал концепцию политики по мигрантам: главное из документа

Россия пока не может отказаться от труда мигрантов.
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026−2030 годы. Соответствующий указ опубликован 15 октября на сайте официального опубликования правовых актов. Документ определяет основные направления и задачи в сфере регулирования миграционных процессов в стране на ближайшие пять лет. Самое важное о нем — в материале URA.RU.
Путин утвердил документ до конца десятилетия.
В пояснительной части указа отмечается, что концепция разработана для совершенствования системы управления миграцией, повышения привлекательности России для квалифицированных специалистов, а также обеспечения национальной безопасности. «Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026−2030 годы», — говорится в тексте документа.
В опубликованной концепции подчеркивается необходимость адаптации миграционного законодательства к современным вызовам. В частности, в документе отмечается важность упрощения процедур для легального пребывания иностранных граждан, создания прозрачных механизмов трудовой миграции и развития интеграционных программ. Среди приоритетов — борьба с нелегальной миграцией, цифровизация учета мигрантов и формирование условий для социальной адаптации новых жителей страны.
Документ также предусматривает координацию работы федеральных и региональных органов власти, расширение международного сотрудничества в сфере миграции и внедрение новых информационных технологий для мониторинга миграционных потоков. Разработка и утверждение концепции вызвана необходимостью своевременного реагирования на изменения в демографической и экономической ситуации, а также усилением контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан в России.
Показатели миграции в целом стабильны.
Показатели въезда и выезда иностранных граждан в Россию и из нее в настоящее время демонстрируют относительную стабильность и достигли уровней, характерных для периода до пандемии. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Приток мигрантов в страну ожидается до 2030 года.
Согласно Концепции государственной миграционной политики на 2026−2030 годы, утвержденной Путиным, приток трудовых мигрантов в Россию будет сохраняться вплоть до 2030 года. В документе отмечается, что в стране продолжается увеличение числа иностранных граждан, занятых на российском рынке труда, включая выходцев из государств, для которых действует визовый режим въезда.
Основные положения новой концепции миграционной политики России.
Российские власти намерены оказывать содействие въезду в страну иностранных граждан, придерживающихся традиционных ценностей;Будут введены ограничения на пребывание в стране членов семей мигрантов, не занятых трудовой деятельностью и не проходящих обучение;
В Российской Федерации планируется создать условия, способствующие возвращению на родину жителей Донбасса и Новороссии, которые были вынуждены покинуть свои дома в ходе специальной военной операции;Ставится задача снизить количество детей иностранных граждан, проживающих в России и не посещающих образовательные учреждения;Власти намерены принимать меры, препятствующие возникновению этнических анклавов и процессу маргинализации мигрантов;В сфере государственного контроля за миграционными процессами предполагается широкое внедрение информационных технологий и биометрических систем;
Ожидается увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности, переселяющихся в Россию;Ответственность за правовое сопровождение прибывающих в Россию трудовых мигрантов будет возложена на работодателей.