Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миграционная политика будет совершенствоваться

Миграционная политика будет совершенствоваться в силу новых вызовов и угроз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Появление новых вызовов и угроз национальной безопасности России требуют совершенствования миграционной политики, говорится в концепции миграционной политики, утвержденной указом президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

«Появление новых вызовов и угроз национальной безопасности России требует дальнейшего совершенствования миграционной политики», — говорится в документе.

Также отмечена возрастающая значимость надлежащего выполнения уполномоченными государственными органами мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной миграции, ведению реестра контролируемых лиц и соблюдению ограничений, установленных для включенных в него иностранных граждан, «профилактике распространения радикальных религиозных и экстремистских взглядов в среде выходцев из иностранных государств».