Рост числа мигрантов в России сохранится до 2030 года

Ранее эксперты отмечали, что поток трудовых мигрантов из Индии в Россию в ближайшие годы может удвоиться, что связано с ростом числа заявок от российских работодателей и частичным сокращением миграции из других стран. При этом работодатели все чаще привлекают специалистов из стран дальнего зарубежья, таких как Индия, Бангладеш и Вьетнам, на фоне ужесточения миграционного законодательства для граждан СНГ.