Число приезжающих в РФ на работу мигрантов будет расти до 2030 года

В России усилят контроль и ответственность работодателей за соблюдение миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Рост числа мигрантов, приезжающих в Россию на работу, сохранится до 2030 года. Как говорится в Концепции государственной миграционной политики на 2026−2030 годы, это связано с продолжающейся потребностью в иностранных работниках.

Появление новых вызовов и угроз национальной безопасности требует совершенствования миграционной политики. В документе указывается необходимость принятия мер, направленных на повышение ответственности работодателей за соблюдение миграционного законодательства.

Таким образом, в России планируется усилить контроль и ответственность работодателей в сфере миграционной политики, чтобы обеспечить баланс между потребностями рынка труда и государственными интересами в области безопасности.

KP.RU ранее составил список стран, откуда приезжают работать в Россию. Сейчас география расширилась: в страну приезжают не только жители бывших советских республик. Теперь в России можно встретить мигрантов из Эфиопии и Индонезии и других экзотических стран.