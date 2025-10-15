Бразильского трейдера спасли от отравления метанолом русской водкой

Ситуацию спас двоюродный брат Креспи, который, будучи врачом, посоветовал использовать высококонцентрированный этиловый спирт. Тогда племянница трейдера, который к тому моменту уже находился в искусственной коме, вспомнила о бутылке русской водки, подаренной ей подругой. Эту водку в течение нескольких дней вводили пациенту через зонд для искусственного кормления, после чего Клаудио Креспи пошел на поправку.