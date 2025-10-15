Бразильского трейдера спасли от отравления метанолом русской водкой

В Бразилии местный трейдер Клаудио Креспи, отравившийся метанолом, был вылечен при помощи русской водки. Об этом необычном случае сообщило издание Metropoles.
Креспи был госпитализирован с сильными болями в животе, одышкой и спутанностью сознания. Врачи диагностировали острое отравление метанолом, но столкнулись с проблемой отсутствия необходимого антидота в больнице.
Ситуацию спас двоюродный брат Креспи, который, будучи врачом, посоветовал использовать высококонцентрированный этиловый спирт. Тогда племянница трейдера, который к тому моменту уже находился в искусственной коме, вспомнила о бутылке русской водки, подаренной ей подругой. Эту водку в течение нескольких дней вводили пациенту через зонд для искусственного кормления, после чего Клаудио Креспи пошел на поправку.
Врач Адемар Симойнш объяснил принцип действия такого лечения: этиловый спирт (этанол), содержащийся в водке, занимает печень, замедляя преобразование метанола в токсичные вещества. Это дает организму время вывести часть яда естественным путем и позволяет медикам провести необходимое стационарное лечение, передает издание Metropoles.
