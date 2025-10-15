Россия усилит контроль за миграцией с помощью IT и биометрии

Широкое внедрение информационных технологий и биометрии в систему государственного контроля миграции предусмотрено утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным концепцией в этой области.
В документе говорится о необходимости создания информационной инфраструктуры «на основе широкого внедрения информационных технологий и использования биометрических персональных данных при осуществлении государственного контроля».
Кроме того, планируется усовершенствовать технологические средства учёта мигрантов, в том числе через «создание системы, позволяющей регулировать миграционные потоки».
Ранее сообщалось, что власти России намерены оказать содействие в переезде в страну для иностранных граждан, которые разделяют традиционные ценности Российской Федерации.