Россия усилит контроль за миграцией с помощью IT и биометрии

В РФ планируется усовершенствовать технологические средства учёта мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Широкое внедрение информационных технологий и биометрии в систему государственного контроля миграции предусмотрено утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным концепцией в этой области.

В документе говорится о необходимости создания информационной инфраструктуры «на основе широкого внедрения информационных технологий и использования биометрических персональных данных при осуществлении государственного контроля».

Кроме того, планируется усовершенствовать технологические средства учёта мигрантов, в том числе через «создание системы, позволяющей регулировать миграционные потоки».

Ранее сообщалось, что власти России намерены оказать содействие в переезде в страну для иностранных граждан, которые разделяют традиционные ценности Российской Федерации.