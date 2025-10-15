Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцан и Краснов вошли в Совет при президенте по противодействию коррупции

В октябре Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции.

Источник: Аргументы и факты

Генпрокурор Российской Федерации Александр Гуцан и председатель Верховного суда Игорь Краснов вошли в состав Совета при президенте по противодействию коррупции, указ Владимира Путина в среду размещён на портале правовой информации.

«Внести в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета следующие изменения… в состав Совета включить Гуцана А. В. — генерального прокурора РФ… Позицию Краснов И. В. — генеральный прокурор РФ заменить позицией — Краснов И. В. — председатель Верховного суда РФ», — сказано в документе.

Помимо этого, согласно указу президента Российской Федерации, Гуцан включён в состав президиума Совета.

Напомним, Путин утвердил указ, согласно которому в Российской Федерации будут действовать дополнительные меры по борьбе с коррупцией.

Кроме того, президент РФ призвал не снижать темп в борьбе с коррупцией. В частности, он обратил внимание на контроль за выполнением государственного оборонного заказа и нацпроектов.

В среду Путин утвердил концепцию миграционной политики Российской Федерации на 2026−2030 годы.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше