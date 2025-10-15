Гуцан и Краснов вошли в Совет при президенте по противодействию коррупции

Генпрокурор Российской Федерации Александр Гуцан и председатель Верховного суда Игорь Краснов вошли в состав Совета при президенте по противодействию коррупции, указ Владимира Путина в среду размещён на портале правовой информации.
«Внести в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и в состав президиума этого Совета следующие изменения… в состав Совета включить Гуцана А. В. — генерального прокурора РФ… Позицию Краснов И. В. — генеральный прокурор РФ заменить позицией — Краснов И. В. — председатель Верховного суда РФ», — сказано в документе.
Помимо этого, согласно указу президента Российской Федерации, Гуцан включён в состав президиума Совета.
Напомним, Путин утвердил указ, согласно которому в Российской Федерации будут действовать дополнительные меры по борьбе с коррупцией.
Кроме того, президент РФ призвал не снижать темп в борьбе с коррупцией. В частности, он обратил внимание на контроль за выполнением государственного оборонного заказа и нацпроектов.
В среду Путин утвердил концепцию миграционной политики Российской Федерации на 2026−2030 годы.