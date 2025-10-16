Актриса Ирина Пегова рассказала о своем детстве в Нижегородской области

«Сама я приезжаю туда иногда, чтобы провести там несколько часов — посмотреть, вспомнить, как было. Ничего общего с тем местом, которое я любила, уже нет. Даже бабушкиного дома не осталось. Стоит изба другой бабушки — Веры, обе жили на одной площади — на Лысине, и мы ходили с котомками туда-сюда. Сейчас в дом можно залезть, прислониться к печке. Но поле и Лысина заросли. Вместо школы и клуба — березовая роща. Разве что асфальт положили. А жителей осталось всего ничего, считай, одна улица», — рассказывает Ирина.