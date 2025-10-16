Актриса Ирина Пегова рассказала о своем детстве в Нижегородской области

Актриса Ирина Пегова в интервью aif.ru рассказала о том, как прошло ее детство у бабушки в Нижегородской области.
Ирина Пегова поделилась, что всегда с теплом вспоминает свою бабушку, так как детство актрисы прошло в деревне Тупик в Нижегородской области.
«Это детство, отрочество, школьные годы. Да, люблю Тупик, очень скучаю по всему, что с ним связано», — вспоминает Ирина Пегова.
По словам актрисы, она не стесняется того, что ходила на сенокос и доила корову. Ирина Пегова считает, что это, возможно, лучшее время в ее жизни.
Но в последние годы бабушка Ирины Пеговой жила в городе. До прошлого лета в деревне Тупик оставался папа актрисы. Там у него был пчельник.
«Сама я приезжаю туда иногда, чтобы провести там несколько часов — посмотреть, вспомнить, как было. Ничего общего с тем местом, которое я любила, уже нет. Даже бабушкиного дома не осталось. Стоит изба другой бабушки — Веры, обе жили на одной площади — на Лысине, и мы ходили с котомками туда-сюда. Сейчас в дом можно залезть, прислониться к печке. Но поле и Лысина заросли. Вместо школы и клуба — березовая роща. Разве что асфальт положили. А жителей осталось всего ничего, считай, одна улица», — рассказывает Ирина.
По словам актрисы, деревня развалилась вместе с Советским Союзом. Разобрали узкоколейку, поэтому теперь от дома в Выксе до Тупика Ирине и ее семье приходится ехать 150 км в объезд (раньше дорога была всего 60 км). При этом, нет никакого общественого транспорта, магазинов, а ближайшая цивилизация находится в 10 км.
Однако Ирина Пегова отметила, что теперь в Нижегородской области у нее есть своя дача. Расположен дом актрисы в деревне, на той же улицы, что и дача сестры. Несмотря на то, что дача расположена далеко, добираться до нее стало легче после строительства М-12.
«В своем доме работа не заканчивается никогда. Я, в основном, наслаждаюсь там свежим воздухом. Хотя могу и траву машинкой покосить, и цветы прополоть, полить. Да что надо, то и делаю. Кирпичи регулярно с одного места на другое перетаскиваю. Брусчатку положила, а оставшиеся кирпичики стали раздражать. Решила на их месте зону отдыха устроить», — поделилась Ирина Пегова.
