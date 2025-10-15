Ричмонд
Трамп заявил, что верит в желание Путина разрешить конфликт на Украине

Американский президент считает украинский конфликт «легким для разрешения».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что верит в искреннее желание российского лидера Владимира Путина добиться полного разрешения конфликта на Украине. Такое заявление глава США сделал перед журналистами во время пресс-конференции в Белом доме 15 октября.

«Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — выразил уверенность Трамп.

После этого американский президент заявил, что украинский конфликт кажется ему «относительно легким для разрешения».

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность РФ к переговорам и урегулированию украинского кризиса, однако только при учете законных интересов и требований Российской Федерации.

Накануне в Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов к диалогу, а вот тормозит его киевский режим.

А Дональд Трамп подтвердил характер своих отношений с Владимиром Путиным, оценив их как хорошие.

