Трамп заявил, что верит в желание Путина разрешить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что верит в искреннее желание российского лидера Владимира Путина добиться полного разрешения конфликта на Украине. Такое заявление глава США сделал перед журналистами во время пресс-конференции в Белом доме 15 октября.
«Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — выразил уверенность Трамп.
После этого американский президент заявил, что украинский конфликт кажется ему «относительно легким для разрешения».
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность РФ к переговорам и урегулированию украинского кризиса, однако только при учете законных интересов и требований Российской Федерации.
Накануне в Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готов к диалогу, а вот тормозит его киевский режим.
А Дональд Трамп подтвердил характер своих отношений с Владимиром Путиным, оценив их как хорошие.