Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неработающим членам семей мигрантов ограничат пребывание в России

В России планируют ввести ограничения на пребывание неработающих иностранцев и членов их семей, не обучающихся в стране.

В России планируют ввести ограничения на пребывание неработающих иностранцев и членов их семей, не обучающихся в стране. Такие меры предусмотрены утверждённой Президентом РФ концепцией государственной миграционной политики до 2030 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

В документе отмечается, что пребывание в России будет ограничено для неработающих и не проходящих обучение членов семей иностранных граждан, которые либо трудятся, либо учатся в России. Это одно из ключевых направлений реализации миграционной политики.

Кроме того, в концепции указано, что до 2030 года сохранится текущий уровень миграционного потока трудовых мигрантов, что связано с потребностями российской экономики в квалифицированных иностранных специалистах.

Ранее россиянка решила сдать квартиру-студию мигрантам и была шокирована увиденным.