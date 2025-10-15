Неработающим членам семей мигрантов ограничат пребывание в России

В России планируют ввести ограничения на пребывание неработающих иностранцев и членов их семей, не обучающихся в стране. Такие меры предусмотрены утверждённой Президентом РФ концепцией государственной миграционной политики до 2030 года. Об этом пишет «Парламентская газета».
В документе отмечается, что пребывание в России будет ограничено для неработающих и не проходящих обучение членов семей иностранных граждан, которые либо трудятся, либо учатся в России. Это одно из ключевых направлений реализации миграционной политики.
Кроме того, в концепции указано, что до 2030 года сохранится текущий уровень миграционного потока трудовых мигрантов, что связано с потребностями российской экономики в квалифицированных иностранных специалистах.
Ранее россиянка решила сдать квартиру-студию мигрантам и была шокирована увиденным.