Неработающим членам семей мигрантов ограничат пребывание в России

В России планируют ввести ограничения на пребывание неработающих иностранцев и членов их семей, не обучающихся в стране. Такие меры предусмотрены утверждённой Президентом РФ концепцией государственной миграционной политики до 2030 года. Об этом пишет «Парламентская газета».