Трамп объявил о начале торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Соединенными Штатами и Китаем идет торговая война.

На пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли отношения с Пекином перерасти в торговую войну, Трамп коротко заявил: «Мы ведем одну сейчас».

Ранее посольство КНР в Вашингтоне информировало РИА Новости, что Китай готов как к переговорам, так и к участию в торговой войне с США.

Еще 10 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, похоже, «больше не имеет смысла». Китай «держит в заложниках» весь мир, создавая монополию на рынке магнитов и других металлов, считает он. Глава США также добавил, что один из вариантов, который на данный момент просчитывают в Белом доме, — это серьезное увеличение пошлин. Причем Трамп уже успел принять ответные меры и увеличил тарифы для китайских представителей с 1 ноября до 130 процентов.

Ранее стало известно, что Трамп испытывает гнев из-за действий Китая, направленных на его экспорт. В первую очередь, по словам журналистов, американский лидер раздосадован тем фактом, что ему не удалось получить Нобелевскую премию мира.

